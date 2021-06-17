Многопользовательский шутер Rainbow Six: Siege стал временно бесплатным

Так, начиная с сегодняшнего дня и вплоть до 21 июня игроки смогут сыграть в Rainbow Six: Siege совершенно бесплатно. Причем воспользоваться данным предложением можно будет на всех платформах. Опробовать игру бесплатно можно перейдя по этой ссылке.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege — тактический шутер от первого лица с возможностью игры в многопользовательском режиме. Геймплей основан на разрушаемости окружающей обстановки и тактическом взаимодействии геймеров.