Многопользовательский шутер Rainbow Six: Siege стал временно бесплатным

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Сегодня в 17:06
Многопользовательский шутер Rainbow Six: Siege стал временно бесплатнымДо 21 июня
Разработчики Assassin’s Creed — компания Ubisoft — объявили на своем официальной сайте о начале бесплатных выходных для многопользовательского шутера Rainbow Six: Siege.
Так, начиная с сегодняшнего дня и вплоть до 21 июня игроки смогут сыграть в Rainbow Six: Siege совершенно бесплатно. Причем воспользоваться данным предложением можно будет на всех платформах. Опробовать игру бесплатно можно перейдя по этой ссылке.
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege — тактический шутер от первого лица с возможностью игры в многопользовательском режиме. Геймплей основан на разрушаемости окружающей обстановки и тактическом взаимодействии геймеров.
Напомним, что сегодня последний день, когда цифровом-магазине Epic Games бесплатно раздают игру Control и Genshin Impact. Скачать их можно по этой ссылке.