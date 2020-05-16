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Многопользовательский симулятор выживания Conan Exiles стал временно бесплатным
Акция продлится до 18 мая
В последнее время цифровые магазины все чаще радуют геймеров акциями и распродажами. На этот раз в популярном сервисе цифровой дистрибуции Steam появилось выгодное предложение, в рамках которого многопользовательский симулятор выживания Conan Exiles стал временно бесплатным.
Conan Exiles представляет из себя многопользовательский симулятор выживания в мире Конана-варвара. В игре геймерам предоставляется возможность заниматься верховой ездой, причем, в данном режиме можно также вести бой. Геймеры могут также построить в игре собственный дом, исследовать подземелья на предмет сокровищ и многое другое. Словом, полная свобода действий.
Напомним, что в обычное время игра продается за 899 рублей, тогда как вплоть до 18 мая в нее можно сыграть абсолютно бесплатно.