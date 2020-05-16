Многопользовательский симулятор выживания Conan Exiles стал временно бесплатным

Conan Exiles представляет из себя многопользовательский симулятор выживания в мире Конана-варвара. В игре геймерам предоставляется возможность заниматься верховой ездой, причем, в данном режиме можно также вести бой. Геймеры могут также построить в игре собственный дом, исследовать подземелья на предмет сокровищ и многое другое. Словом, полная свобода действий.

Напомним, что в обычное время игра продается за 899 рублей, тогда как вплоть до 18 мая в нее можно сыграть абсолютно бесплатно.