Многопользовательский симулятор выживания Conan Exiles стал временно бесплатным

Так, любой желающий может совершенно бесплатно поиграть в Conan Exiles вплоть до 3 июня. Тайтл является симулятором выживания в мире Конана-варвара. Геймеры могут играть как в одиночку, так и в компании других пользователей или друзей. Conan Exiles открывает доступ к огромному открытому миру, в котором можно строить дома, ездить верхом на животных, сражаться с врагами и не только.

На игру сейчас действует скидка -70%. Напомним, что в обычное время ее продавали за 899 рублей, тогда как сейчас она доступна за 269. По сниженной цене игра будет продаваться до 31 мая. Воспользоваться бесплатным доступом можно по этой ссылке.