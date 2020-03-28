Многопользовательский симулятор выживания Hellion отдается со 100% скидкой

Hellion представляет из себя многопользовательский космический симулятор выживания от первого лица. По сюжету главный герой просыпается после столетнего крио-сна, обнаруживая, что находится среди руин первой межзвездной колонии человечества. В игре геймерам предстоит выживать в жестких условиях, добывая различные ресурсы, будь то кислород, топливо и прочее.

Напомним, что в обычное время игра стоит порядка 360 рублей, тогда как сейчас ее можно установить абсолютно бесплатно. Однако стоит отметить, что акция является временной и закончится уже 30 марта в 20:00 по Москве. Для того, чтобы воспользоваться данным предложением необходимо перейти по этой ссылке.