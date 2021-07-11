Многопользовательский ужастик Dead by Daylight стал временно бесплатным

Dead by Daylight — многопользовательский ужастик, в который очень интересно играть с друзьями. Так, в начале игры один из четырех возможных игроков берет на себя роль жестокого убийцы, тогда как остальным предоставляется возможность сыграть за выживших, которые пытаются убежать от маньяка. Что интересно, выжившие играют от третьего лица, имея тем самым преимущество в осведомленности, тогда как маньяк играет от первого лица, чтобы сосредоточиться на жертве. Главная задача выживших, как не сложно догадаться, выжить и сбежать вместе с места убийств.

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