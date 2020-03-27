Многопользовательский военный шутер Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint стал временно бесплатным

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint представляет собой военный шутер, действия которого разворачиваются в 2023 году, в открытом мире - на выдуманном острове в Тихом океане.

Воспользоваться временно бесплатным доступом пк-версии игры можно по этой ссылке. В то время как владельцам PlayStation 4 бесплатный доступ открыт на официальном сайте PlayStation Store. Ну а пользователи фирменной консоли Microsoft- Xbox One, в свою очередь, могут установить игру на Xbox Store. Стоит отметить, что акция закончится 29 марта.