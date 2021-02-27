Игры
Сегодня в 18:36
Многопользовательскую ролевую игру о Средневековье раздают бесплатно и навсегда
Акция продлится до 10 марта
Игровой разработчик Pearl Abyss, совместно с Valve, объявил о бесплатной раздаче своего проекта Black Desert в Steam. Забрать игру можно будет до 10 марта 2021 года, а вместе с самим проектом получить и немного дополнительных приятных бонусов.
Так, игрокам будет предложено воспользоваться расширением инвентаря до 16 слотов, зарабатывать опыт с 30% бустом и воспользоваться тем же салоном красоты на бесплатной основе. Правда, стоит отметить, что все эти дополнительные возможности будут действительны в течение 30 дней.
Забрать игру можно на её официальной страничке в Steam. Обычно игра в до сих пор популярном жанре MMORPG, которая сейчас отдаётся просто так, стоит 350 pублей.