Многопользовательскую ролевую игру о Средневековье раздают бесплатно и навсегда

Так, игрокам будет предложено воспользоваться расширением инвентаря до 16 слотов, зарабатывать опыт с 30% бустом и воспользоваться тем же салоном красоты на бесплатной основе. Правда, стоит отметить, что все эти дополнительные возможности будут действительны в течение 30 дней.

Забрать игру можно на её официальной страничке в Steam. Обычно игра в до сих пор популярном жанре MMORPG, которая сейчас отдаётся просто так, стоит 350 pублей.