Многострадальный ремейк трилогии GTA вышел на iPhone и Android-смартфонах

Релиз состоялся в том числе и через сервис Netflix Games, а также в виде отдельных версий каждой игры по цене $19.99.

Интересный момент заключается в том, что изначально планировалось, что все три игры будут эксклюзивами Netflix, но они также доступны для покупки отдельно.

При всем при этом происходящее стало крупнейшим событием для Netflix Games. Напомним, что ремейк трилогии выходил с перебоями, и многие считали, что они не появятся на мобильных устройствах.

Но в итоге игрокам предоставилась возможность купить каждую игру отдельно за $19.99 или приобрести выгодный комплект оригинальных версий с хорошей скидкой.