Мобильные игры больше не мобильные: теперь игры из магазина Google Play могут установить на ПК все желающие

Мобильные игры больше не мобильные: теперь игры из магазина Google Play могут установить на ПК все желающиеДостаточно «перенести» свой аккаунт в страну, участвующую в тестировании
Накануне Google объявила о запуске публичной бета-версии Google Play Games для ПК. Новая возможность позволяет пользователям получить доступ к более чем сотне мобильных игр на ПК.
Фото: Pureinfotech
Причём поисковый гигант оптимизировал всё таким образом, чтобы игры поддерживают управление с помощью клавиатуры и мыши. Помимо этого, пользователи могут переносить свой прогресс на разные платформы, используя единый аккаунт.
На данный момент доступ к сервису имеют аккаунты из Австралии, Бразилии, Канады, Гонконга, Индонезии, Малайзии, Мексики, Республики Корея, Сингапура, Таиланда, Тайваня и Филиппин. В будущем планируется глобальный релиз.
Gizmochina
Отметим также, что пока что сервис тестируется на Windows — о совместимости с macOS пока не сообщается. Минимальные системные требования для бета-версии Google Play Games включают процессор с 4 физическими или 8 логическими ядрами, 8 ГБ оперативной памяти, 10 ГБ SSD и графический ускоритель, например, Intel UHD Graphics 630 или лучше.