Мобильные игры больше не мобильные: теперь игры из магазина Google Play могут установить на ПК все желающие

Причём поисковый гигант оптимизировал всё таким образом, чтобы игры поддерживают управление с помощью клавиатуры и мыши. Помимо этого, пользователи могут переносить свой прогресс на разные платформы, используя единый аккаунт.

На данный момент доступ к сервису имеют аккаунты из Австралии, Бразилии, Канады, Гонконга, Индонезии, Малайзии, Мексики, Республики Корея, Сингапура, Таиланда, Тайваня и Филиппин. В будущем планируется глобальный релиз.