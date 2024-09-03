Мобильные порты Resident Evil лишились офлайн режима: теперь интернет это необходимость

Теперь для того, чтобы начать играть, необходимо быть онлайн, что вызвало негативную реакцию у пользователей.

Это изменение вызывает неудобства у тех, кто рассчитывал поиграть в автономном режиме, например, во время полета или в местах с ограниченным доступом к интернету.

Такая мера ограничивает свободу использования мобильных игр, которая ранее считалась одним из их главных преимуществ.

Теперь возможность играть в Resident Evil на мобильных устройствах без подключения к интернету становится невозможной, если только у пользователя заранее не загружены обновления и не отключено их автоматическое скачивание.

На Reddit уже появились жалобы игроков, некоторые из которых требуют возврата средств.