Мобильные порты Resident Evil лишились офлайн режима: теперь интернет это необходимость

Опубликовано 03 сентября 2024, 07:431 мин.
Мобильные порты Resident Evil лишились офлайн режима: теперь интернет это необходимостьНеприятный апдейт
Capcom обновила мобильные версии Resident Evil 7, Resident Evil 4 и Resident Evil Village, добавив обязательное требование к наличию интернет-соединения при запуске приложений.
Теперь для того, чтобы начать играть, необходимо быть онлайн, что вызвало негативную реакцию у пользователей.
Это изменение вызывает неудобства у тех, кто рассчитывал поиграть в автономном режиме, например, во время полета или в местах с ограниченным доступом к интернету.
Такая мера ограничивает свободу использования мобильных игр, которая ранее считалась одним из их главных преимуществ.
Теперь возможность играть в Resident Evil на мобильных устройствах без подключения к интернету становится невозможной, если только у пользователя заранее не загружены обновления и не отключено их автоматическое скачивание.
На Reddit уже появились жалобы игроков, некоторые из которых требуют возврата средств.