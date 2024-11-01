Мобильный чип Snapdragon 8 Elite «тянет» ПК-версию Red Dead Redemption в 160 фпс

Скриншот, опубликованный пользователем X.com под ником 4k_isn, демонстрирует флагманский чип Qualcomm, работающий с популярной игрой от Rockstar через эмуляцию, поскольку Android не поддерживает Red Dead Redemption нативно.

Хотя настройки графики не указаны, предполагается, что игра идет в разрешении 720p, что является разумным компромиссом для мобильного процессора.

Даже с эмуляцией, которая обычно снижает производительность, Snapdragon 8 Elite справляется с игрой уверенно.

На фоне стремительного развития мобильных процессоров это достижение показывает, насколько продвинулся рынок чипов, позволяя смартфонам запускать AAA-игры, пусть и старые.