Мобильный чип Snapdragon 8 Elite «тянет» ПК-версию Red Dead Redemption в 160 фпс

Опубликовано 01 ноября 2024, 07:381 мин.
Мобильный чип Snapdragon 8 Elite «тянет» ПК-версию Red Dead Redemption в 160 фпсНеожиданно достойно
Новейший Snapdragon 8 Elite смог продемонстрировать впечатляющие результаты, запустив ПК-версию Red Dead Redemption на смартфоне с фреймрейтом в 160 FPS.
Скриншот, опубликованный пользователем X.com под ником 4k_isn, демонстрирует флагманский чип Qualcomm, работающий с популярной игрой от Rockstar через эмуляцию, поскольку Android не поддерживает Red Dead Redemption нативно.
Хотя настройки графики не указаны, предполагается, что игра идет в разрешении 720p, что является разумным компромиссом для мобильного процессора.
Даже с эмуляцией, которая обычно снижает производительность, Snapdragon 8 Elite справляется с игрой уверенно.
На фоне стремительного развития мобильных процессоров это достижение показывает, насколько продвинулся рынок чипов, позволяя смартфонам запускать AAA-игры, пусть и старые.