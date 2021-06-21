Мобильный хит Angry Birds воссоздали на игровом движке S.T.A.L.K.E.R. 2

Одним из таких фанатов оказался автор YouTube-канала Fat Dino. Он опубликовал видео, в котором демонстрирует воссоздание культовой «мобилки» на базе движка Unreal Engine 4. Его, между прочим, прямо сейчас используют при разработке S.T.A.L.K.E.R. 2: Hear of Chernobyl.

Что интересно, автор «ремейка» решил по-настоящему заморочиться. Он помимо обычной замены игровых материалов, проводил полноценные математические расчёты. С их помощью он воссоздал физическую модель.