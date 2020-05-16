Игры
Сегодня 13:25
Мобильный шутер Hitman Sniper отдают со 100% скидкой
Для Android и iOS устройств
Хорошая новость для всех пользователей Android и iOS устройств. Так, компания Square Enix запустила новую акцию, в рамках которой мобильный шутер Hitman Sniper отдают со 100% скидкой.
Hitman Sniper представляет из себя мобильную видеоигру в жанре шутера от первого лица. В рамках игры геймерам предстоит сыграть в роли профессионального киллера, которому необходимо выполнять контракты по устранению противников. Скачать игру бесплатно для Android устройств можно по этой ссылке. А загрузить игру на фирменный смартфон Apple, в свою очередь, можно перейдя по этой ссылке.
Предполагается, что бесплатная раздача мобильной игры Hitman Sniper продлится всего лишь неделю, однако точные сроки окончания акции объявлены не были.