Мобильный шутер Hitman Sniper отдают со 100% скидкой

Hitman Sniper представляет из себя мобильную видеоигру в жанре шутера от первого лица. В рамках игры геймерам предстоит сыграть в роли профессионального киллера, которому необходимо выполнять контракты по устранению противников. Скачать игру бесплатно для Android устройств можно по этой ссылке. А загрузить игру на фирменный смартфон Apple, в свою очередь, можно перейдя по этой ссылке.

Предполагается, что бесплатная раздача мобильной игры Hitman Sniper продлится всего лишь неделю, однако точные сроки окончания акции объявлены не были.