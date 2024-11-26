Моддер потратил 4 года на создание текстур высокого качества для «Ведьмака 3» и выпустил их бесплатно

Опубликовано 26 ноября 2024, 08:141 мин.
Моддер потратил 4 года на создание текстур высокого качества для «Ведьмака 3» и выпустил их бесплатноПроизводительность не проседает
Сообщество фанатов The Witcher 3: Wild Hunt продолжает поддерживать игру, выпуская моды, которые делают её ещё лучше.
Один из таких энтузиастов, моддер под ником Halk Hogan, завершил работу над HD Reworked Project NextGen Edition — набором улучшенных текстур и моделей для культовой RPG.
Разработка мода заняла четыре года, но результат впечатляет: графика игры получила современный облик, сохранив при этом атмосферу оригинала.
HD Reworked Project NextGen Edition уже доступен для скачивания на платформе Nexus Mods.
Создатель мода утверждает, что изменения минимально влияют на производительность, а для полного погружения рекомендует запускать игру с графическими настройками «Ультра+».
Это отличный способ вернуться в мир «Ведьмака 3» или впервые окунуться в его приключения с улучшенной графикой.