Моддер потратил 4 года на создание текстур высокого качества для «Ведьмака 3» и выпустил их бесплатно

Один из таких энтузиастов, моддер под ником Halk Hogan, завершил работу над HD Reworked Project NextGen Edition — набором улучшенных текстур и моделей для культовой RPG.

Разработка мода заняла четыре года, но результат впечатляет: графика игры получила современный облик, сохранив при этом атмосферу оригинала.

HD Reworked Project NextGen Edition уже доступен для скачивания на платформе Nexus Mods.