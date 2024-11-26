Игры
Опубликовано 26 ноября 2024, 08:14
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Моддер потратил 4 года на создание текстур высокого качества для «Ведьмака 3» и выпустил их бесплатно

Производительность не проседает
Сообщество фанатов The Witcher 3: Wild Hunt продолжает поддерживать игру, выпуская моды, которые делают её ещё лучше.
Моддер потратил 4 года на создание текстур высокого качества для «Ведьмака 3» и выпустил их бесплатно
© Nexus Mode

Один из таких энтузиастов, моддер под ником Halk Hogan, завершил работу над HD Reworked Project NextGen Edition — набором улучшенных текстур и моделей для культовой RPG.

Разработка мода заняла четыре года, но результат впечатляет: графика игры получила современный облик, сохранив при этом атмосферу оригинала.

HD Reworked Project NextGen Edition уже доступен для скачивания на платформе Nexus Mods.

© Nexus Mode

Создатель мода утверждает, что изменения минимально влияют на производительность, а для полного погружения рекомендует запускать игру с графическими настройками «Ультра+».

Это отличный способ вернуться в мир «Ведьмака 3» или впервые окунуться в его приключения с улучшенной графикой.

Источник:Nexus Mode
Автор:Булат Кармак
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