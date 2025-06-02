Моддеры превратили NVIDIA GTX 970 в зверя с помощью чипа от GTX 980— производительность выросла почти в 3 раза

Они превратили GTX 970 в гибрид с чипом от GTX 980 и 8 ГБ памяти, хотя изначально карта имела лишь 3,5 + 0,5 ГБ нестандартного распределения. В результате карта-франкенштейн показала 1945 баллов в бенчмарке Unigine Superposition на 8K — это в 2,7 раза выше, чем у оригинальной 3,5-гигабайтной версии, и на 23% больше, чем у стандартной GTX 980.

Для достижения такого результата, моддеры перенесли GPU от GTX 980 на плату GTX 970, переписали BIOS и разогнали память с 1750 до 2000 МГц (16 Гбит/с). Производительность при этом в 1080p поднялась с 4287 до 4483 баллов.