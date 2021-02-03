Моды в Cyberpunk 2077 могут заразить компьютер вирусом

Так, благодаря модификациям мошенники могут запустить на компьютере пользователя троян, обеспечивающий доступ к компьютеру. Этот метод можно осуществить и посредством модифицированных сохранений. Отмечается, что дыра в безопасности, которая используется для этого, есть только в версиях тайтла для компьютеров и PlayStation 4.

Известно, что уже сейчас созданную фанатами модификацию под названием Cyber Engine Tweaks обновили, что лишило ее соответствующей уязвимостью. В то же время, официальные инструменты еще не были улучшены.

Разработчики тайтла - студия CD Projekt Red сообщили о том, что осведомлены об этой проблеме и пытаются убрать эту уязвимость. Также они посоветовали игрокам пока не эксплуатировать файлы неизвестных источников.