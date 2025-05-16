Mortal Kombat 1 получил Definitive Edition — поддержка игры закончена

Оно включает все вышедшие дополнения, включая сюжетное расширение Khaos Reigns, наборы Kombat Pack и Kombat Pack 2, а также эксклюзивные облики из фильмов.

Релиз Definitive Edition означает, что разработчики больше не планируют поддерживать игру, что вызвало волну негодования среди поклонников. Mortal Kombat 1 вышел в сентябре 2023 года, и многие рассчитывали на более продолжительную поддержку, учитывая ранние заявления NetherRealm.

Mortal Kombat 1 Definitive Edition доступна для ПК, PS5, PS5 Pro, Xbox Series S, Xbox Series X и Nintendo Switch. Стоимость издания составляет $70.