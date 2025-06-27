Mortal Kombat 1 с 67% скидкой — в Steam началась ежегодная летняя распродажа

Опубликовано 27 июня 2025, 14:171 мин.
Mortal Kombat 1 с 67% скидкой — в Steam началась ежегодная летняя распродажаДождались!
Steam запустил ежегодную летнюю распродажу, которая продлится до 10 июля, 20:00 по московскому времени. В акции участвуют тысячи игр с максимальными скидками до 95%.
Среди главных предложений — Mortal Kombat 1 со скидкой 67%, Battlefield 2042 (-95%), Horizon Forbidden West: Complete Edition (-40%), Mount & Blade II: Bannerlord (-50%), Sea of Thieves и Dead by Daylight. Некоторые из цен — исторические минимумы в сервисе.
Традиционно пользователи могут собирать карточки, создавать значки и украшать свой профиль. Уведомления о скидках приходят владельцам «списка желаемого».
Отметим, что детище Valve уже столкнулось с повышенным трафиком — сразу после запуска распродажи, страницы Steam у некоторых пользователей загружались с перебоями.