Mortal Kombat 1 с 67% скидкой — в Steam началась ежегодная летняя распродажа

Среди главных предложений — Mortal Kombat 1 со скидкой 67%, Battlefield 2042 (-95%), Horizon Forbidden West: Complete Edition (-40%), Mount & Blade II: Bannerlord (-50%), Sea of Thieves и Dead by Daylight. Некоторые из цен — исторические минимумы в сервисе.

Традиционно пользователи могут собирать карточки, создавать значки и украшать свой профиль. Уведомления о скидках приходят владельцам «списка желаемого».

Отметим, что детище Valve уже столкнулось с повышенным трафиком — сразу после запуска распродажи, страницы Steam у некоторых пользователей загружались с перебоями.