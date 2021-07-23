Mortal Kombat 11, GTA V и множество других хитов для Xbox продают с огромными скидками

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Mortal Kombat 11, GTA V и множество других хитов для Xbox продают с огромными скидкамиЗакончится через 13 дней
Череда летних распродаж набирает обороты. На этот раз с огромными скидками выдалась возможность приобрести Mortal Kombat 11, GTA V и прочие хиты для Xbox.
С 70% скидкой доступно издание Mortal Kombat XL — оно включает в себя базовую игру и ряд новых и уже вышедших дополнений.
За полцены, в свою очередь, продается Ultimate-издание Mortal Kombat 11. В него вошла сама игра, а также боевой набор 1, дополнение "Последствия" и боевой набор 2.
На 40% упала стоимость Assassin's Creed Valhalla. Напомним, что в обычное время игра продается за 60 долларов, тогда как сейчас она доступна за 36.
Ознакомиться со всеми играми, которые участвуют в летней распродаже, можно перейдя по этой ссылке.