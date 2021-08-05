Mortal Kombat, Batman и другие игры издателя упали в цене

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Mortal Kombat, Batman и другие игры издателя упали в ценеДо 9 августа
Сервис цифровой дистрибуции Humble bundle запустил распродажу игр издателя WB Games.
Так, популярный файтинг Mortal Kombat 11 можно ухватить с 70% скидкой. Напомним, что в обычное время игра продается за 1 035 рублей, тогда как сейчас она доступна за 310.
Шутер Hitman 2, в свою очередь, отдают со скидкой в 85%. Цена игры упала с 4 375 рублей до 656.
С большой скидкой также доступен тайтл Injustice 2. Пользователи могут ухватить его за 911 рублей, тогда как в обычное время его продают за 911.
Ознакомиться со всеми играми, которые продаются со скидками в рамках распродажи, можно перейдя по этой ссылке. Закончится акция 9 августа.