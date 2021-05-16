Игры
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Mortal Kombat, Hitman и другие игры продаются со скидками до 80%
До 18 мая
Сервис цифровой дистрибуции Humble bundle запустил очередную распродажу. На этот раз со скидками до 80% можно купить Mortal Kombat, Hitman и другие игры WB GAMES SPRING.
Популярный файтинг Mortal Kombat 11 продается в рамках распродажи за 310 рублей. Напомним, что в обычное время он продается за 1 035 рублей.
Injustice 2, в свою очередь, продается с 70% скидкой — стоимость упала с 3 695 рублей до 1 108.
Стоимость Mortal Kombat XL, в свою очередь, упала с 2 217 рублей до 665.
Mortal Kombat X же продают всего за 369 рублей вместо прежних 1 477.
Ознакомиться с остальными играми, которые участвуют в распродаже, можно по этой ссылке.