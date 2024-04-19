Мошенники начали блокировать аккаунты в Steam и требовать выкуп за разблокировку

Опубликовано 19 апреля 2024, 15:45
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Мошенники начали блокировать аккаунты в Steam и требовать выкуп за разблокировкуПредлагают вступление в «семейные группы» ради якобы бесплатных игр
Мошенники облюбовали функционал Steam, который платформа не так давно выкатила. Речь идёт о «семейных группах», в которых пользователи могут раздавать игры друзьям и родственникам, либо другим пользователям. О новом виде мошенничества сообщили пользователи Steam Community.
Недавно этим начали пользоваться нечистые на руку пользователи Steam. Мошенник предлагает вступить в его «семейную группу» под предлогом бесплатной раздачи игр, но вместо этого получает «родительский контроль» над вступившим аккаунтом.
Потому у горе-владельца такого аккаунта попросту требуют выкуп за добровольный выход из «семейной группы». И обманутый пользователь не может ничего делать без одобрения «родителя».
Скамеры умело пользуются ситуацией, потому что если жертва обратится в техподдержку, сможет выйти из группы, но год не сможет вступать в другие.
Источник:Steam Community
Автор:Андрей Кадуков
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