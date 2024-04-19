Мошенники начали блокировать аккаунты в Steam и требовать выкуп за разблокировку

Недавно этим начали пользоваться нечистые на руку пользователи Steam. Мошенник предлагает вступить в его «семейную группу» под предлогом бесплатной раздачи игр, но вместо этого получает «родительский контроль» над вступившим аккаунтом.

Потому у горе-владельца такого аккаунта попросту требуют выкуп за добровольный выход из «семейной группы». И обманутый пользователь не может ничего делать без одобрения «родителя».

Скамеры умело пользуются ситуацией, потому что если жертва обратится в техподдержку, сможет выйти из группы, но год не сможет вступать в другие.