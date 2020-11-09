Мощнейшая в мире видеокарта RTX 3090 не справилась с новой Assassin's Creed на максималках

Так, YouTube-блогер под ником GameGPU решил проверить, как поведет себя новейшая видеокарта NVIDIA в новинке от Ubisoft. Для этого, на помощь RTX 3090, блогер собрал компьютер на базе процессора Intel Core i9 10900K. По итогу, используя встроенный в игру тест, GameGPU столкнулся с тем, что средний показатель производительности в игре колеблется в районе 56 кадров в секунду. Порой, правда, бывают и более заметные просадки производительности. Решится ли данная проблема выходом свежих драйверов для RTX 3090 или все останется так до конца — неизвестно.

Напомним, что Assassin’s Creed Valhalla еще не поступила в продажу. Релиз игры намечен на 10 ноября 2020 года.