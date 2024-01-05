MSI показала собственного «убийцу» карманной консоли Steam Deck

Компания показала тизер своего нового продукта, который дает представление о том, что предложит эта портативная игровая консоль.

Судя по нему, передняя часть устройства напоминает дизайн Asus ROG Ally и Steam Deck OLED. Особенностью консоли являются двойные триггеры с RGB-подсветкой, придающие ей эстетическую привлекательность.

MSI, кажется, уделяет особое внимание вентиляционным отверстиям, что может указывать на продвинутые возможности охлаждения и терморегуляции устройства.

На задней стороне продукта видны черно-красные сетчатые решетки и большой логотип MSI , который, возможно, также оснащен подсветкой RGB LED.

Пока неясно, будет ли компания использовать процессоры AMD Ryzen или Intel Core Ultra для своей портативной игровой консоли.