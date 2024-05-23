MSI ускорила свою консоль Claw обновлением, но по бенчмаркам остались вопросы

Как сообщается, наибольший прирост наблюдается в таких играх, как Forza Horizon 5 и Fortnite: частота кадров увеличилась на 30 и 28% соответственно. Однако есть одна загвоздка: эти бенчмарки проводились при 1080p с самыми низкими графическими настройками и включенным XeSS-апскейлингом. Это заставляет задуматься о реальной производительности при более высоких разрешениях и графической достоверности.

Дополнительный скепсис вызывает сравнение производительности MSI с Asus ROG Ally. Их график показывает, что Claw превосходит Ally в среднем на 26%, но не уточняет, какая модель Ally используется. VideoCardz считает, что это более слабая модель Z1, а не Z1 Extreme с ее значительно более мощным GPU.