MSI ускорила свою консоль Claw обновлением, но по бенчмаркам остались вопросы

Опубликовано 23 мая 2024, 22:54
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MSI ускорила свою консоль Claw обновлением, но по бенчмаркам остались вопросыВ том числе у PCgamesN
MSI выпустила новое обновление BIOS (версия 109) для своего портативного игрового ПК Claw, заявив о повышении производительности до 30% в некоторых играх. Правда, у PCgamesN и не только, остались вопросы.
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Как сообщается, наибольший прирост наблюдается в таких играх, как Forza Horizon 5 и Fortnite: частота кадров увеличилась на 30 и 28% соответственно. Однако есть одна загвоздка: эти бенчмарки проводились при 1080p с самыми низкими графическими настройками и включенным XeSS-апскейлингом. Это заставляет задуматься о реальной производительности при более высоких разрешениях и графической достоверности.
Дополнительный скепсис вызывает сравнение производительности MSI с Asus ROG Ally. Их график показывает, что Claw превосходит Ally в среднем на 26%, но не уточняет, какая модель Ally используется. VideoCardz считает, что это более слабая модель Z1, а не Z1 Extreme с ее значительно более мощным GPU.