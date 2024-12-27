МТС представил первую в России приставку для облачного гейминга

МТС Fog Play подключается через HDMI к телевизору, проектору или монитору, а настройка устройства занимает пару минут. Для комфортной игры требуется стабильное интернет-соединение со скоростью от 30 Мбит/с и авторизация через номер телефона в сервисе МТС Fog Play. В комплект входят сама приставка, беспроводной геймпад, пульт, адаптер питания и HDMI-кабель. Стоимость устройства составляет 4990 рублей.

Консоль оснащена операционной системой, оптимизированной для облачного гейминга и имеет специальный игровой режим. Внутри устройства — чипсет Amlogic S905Y4 с 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной памяти. Приставка поддерживает качество Full HD и 60 кадров в секунду, а геймпад работает до 6 часов без подзарядки.

Кроме того, с помощью приставки можно смотреть фильмы и телеканалы в 4K, а также устанавливать другие приложения для Android TV, включая приложение KION.