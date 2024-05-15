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Игры
Опубликовано 15 мая 2024, 15:40
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У МТС появился собственный «туманный» игровой сервис для умных телевизоров и ТВ-приставок

Теперь любой телевизор можно сделать игровым
МТС внедрила платформу туманного гейминга «МТС Fog Play» на всех умных телевизорах и ТВ-приставках Android TV и Сбера.
У МТС появился собственный «туманный» игровой сервис для умных телевизоров и ТВ-приставок
© МТС

При этом пользователи могут окунуться в мир видеоигр с помощью любого игрового геймпада. Платформа использует технологию компьютерного зрения для автоматизации сложных действий в играх.

Представители бренда отметили, что ежемесячная аудитория МТС Fog Play составляет более 100 тыс игроков, которым предоставляют доступ к играм более 1.5 тыс компьютеров. Ожидается, что в течение года количество пользователей увеличится в 10 раз.

По словам руководителя блока цифровых продуктов МТС Максима Лаптева, рынок видеоигр к 2030 году вырастет до $470 млрд. МТС Fog Play позволяет геймерам упростить доступ к игровым тайтлам, избегая затрат на дорогое оборудование.

У МТС появился собственный «туманный» игровой сервис для умных телевизоров и ТВ-приставок
© МТС

Напомним, что МТС Fog Play — это маркетплейс распределенного туманного гейминга, где пользователи могут удаленно арендовать мощные компьютеры и запускать игры на своих устройствах.

Максимальное поддерживаемое разрешение — 4K при частоте 60 fps. Сейчас на платформе доступно более 10 тыс игр.

Источник:МТС
Автор:Булат Кармак
Теги:
#облачный сервис
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#игры
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#МТС