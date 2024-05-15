У МТС появился собственный «туманный» игровой сервис для умных телевизоров и ТВ-приставок

У МТС появился собственный «туманный» игровой сервис для умных телевизоров и ТВ-приставокТеперь любой телевизор можно сделать игровым
При этом пользователи могут окунуться в мир видеоигр с помощью любого игрового геймпада. Платформа использует технологию компьютерного зрения для автоматизации сложных действий в играх.
Представители бренда отметили, что ежемесячная аудитория МТС Fog Play составляет более 100 тыс игроков, которым предоставляют доступ к играм более 1.5 тыс компьютеров. Ожидается, что в течение года количество пользователей увеличится в 10 раз.
По словам руководителя блока цифровых продуктов МТС Максима Лаптева, рынок видеоигр к 2030 году вырастет до $470 млрд. МТС Fog Play позволяет геймерам упростить доступ к игровым тайтлам, избегая затрат на дорогое оборудование.
Напомним, что МТС Fog Play — это маркетплейс распределенного туманного гейминга, где пользователи могут удаленно арендовать мощные компьютеры и запускать игры на своих устройствах.
Максимальное поддерживаемое разрешение — 4K при частоте 60 fps. Сейчас на платформе доступно более 10 тыс игр.