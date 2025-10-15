Мультиплеер Battlefield 6 оказался быстрее одиночной кампании, но требует больше видеопамяти

Однако вместе с приростом скорости пришли и новые требования к железу.

По данным теста, онлайн-режим требует заметно больше видеопамяти. Карты с 8 ГБ VRAM начинают испытывать дефицит ресурсов, из-за чего игрокам приходится снижать качество текстур. Особенно сильно это проявляется у моделей с урезанной шиной PCIe на 8 линий.

Эксперты также заметили, что видеокарты NVIDIA демонстрируют немного более стабильную и высокую производительность по сравнению с аналогами от AMD, особенно в разрешениях 1440p и 4K.