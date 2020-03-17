Игры
Сегодня 15:48
Мультиплеерные игры распродают со скидками до 90%
Акция продлится до 24 марта
Онлайн-магазин Humble Bundle продолжает радовать геймеров выгодными предложениями. На этот раз сервис распродает мультиплеерные игры со скидками до 90%.
С максимальной скидкой можно приобрести популярную мультиплеерный симулятор ограбления Payday 2. Так, если в обычное время он продается за 748 рублей, то прямо сейчас его можно ухватить всего за 74 рубля.
А за 449 рублей вместо прежних 899 рублей можно ухватить симулятор выживания Conan Exiles, который был выпущен два года назад.
С 34% скидкой продается игра легендарной компании Capcom - Monster Hunter: World.
Стоит отметить, что акция является временной и продлится всего неделю. Ознакомиться с полным ассортиментом мультиплеерных игр, участвующих в новой акции магазина можно по этой ссылке.