Мультяшную игру Ratchet & Clank для PlayStation отдают бесплатно и навсегда

Ratchet & Clank является платформером с элементами шутера, выпущенного в 2016 году. Игра стала ремейком одноименной игры, выпущенной в 2002 году. Обе игры основаны на мультфильме Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры. Тайтл раздают в рамках инициативы “Играйте дома”.

Напомним, что ранее стоимость Ratchet & Clank составляла 1 429 рублей, тогда как вплоть до 1 апреля ее можно установить абсолютно бесплатно. Для этого необходимо просто добавить игру в свою библиотеку в PSN. Платная подписка PlayStation Plus для этого не нужна. Для загрузки игры можно перейти по этой ссылке.