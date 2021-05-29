Мультяшную хоррор-игру Little Nightmares можно купить бесплатно до 30 мая

Little Nightmares — это кроссплатформенная игра с элементами квеста и хоррора. Главной героиней является девятилетняя девочка по имени Шестая, задачей которой является выбраться живой из таинственного подводного корабля под названием Чрево. На пути к цели она столкнется с загадочными гостями Чрева, монстрами и различными ловушками.

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