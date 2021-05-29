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Сегодня в 16:01
Мультяшную хоррор-игру Little Nightmares можно купить бесплатно до 30 мая
В Steam
На этой неделе Steam щедр на различные выгодные для пользователей акции. Напомним, что сервис временно предоставляет бесплатный доступ к сразу трем играм — симулятору автобуса Bus Simulator 18, симулятор выживания Conan Exiles, а также шутеру Due Process. Но и это еще не все — цифровой магазин предлагает купить беслпатно мультяшную хоррор-игру Little Nightmares до 30 мая.
Little Nightmares — это кроссплатформенная игра с элементами квеста и хоррора. Главной героиней является девятилетняя девочка по имени Шестая, задачей которой является выбраться живой из таинственного подводного корабля под названием Чрево. На пути к цели она столкнется с загадочными гостями Чрева, монстрами и различными ловушками.
Загрузить игру бесплатно можно по этой ссылке вплоть до 30 мая.