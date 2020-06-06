Мусульманские священнослужители нашли грех в популярном онлайн-шутере PUBG

Стоит отметить, что согласно комплексу предписаний, которые и определяют убеждения и нравственные ценности мусульман, поклоняться можно лишь Аллаху, тогда как поклонение идолам и многобожие является большим грехом.

Так, в данном обновлении в игру были внедрены идолы, за поклонение которым предусмотрены бонусы. Это, к слову, и привело к недовольству геймеров из Кувейта и Саудовской Аравии. По словам мусульманского священнослужителя Сулейман Ар-РухайЛи, игра проецирует очень много зла. Более того, он порекомендовал мусульманам и вовсе от нее отказаться, ограничивая доступ к игре своим детям.

Ар-РухайЛи поддержали и другие священнослужители, которые посчитали, что данная игра “оскверняет разум маленьких людей”. Представители Tencent не только извинились, но и удалили из тайтла сомнительный, для мусульманский геймеров, контент.