Музыку из российской игры Atomic Heart номинировали на престижную голливудскую премию

Композиция, созданная для игры, будет соревноваться за звание лучшей в категории «Музыка в играх (ПК и консоли)».

Atomic Heart примет участие в борьбе за приз с такими гигантами игровой индустрии, как Assassin's Creed Mirage, Baldur's Gate III, Diablo IV, Final Fantasy XVI и Rise of the Angry Earth от Amazon Games.

Кроме того, игра также выдвинута на получение награды в категории «Лучший саундтрек для игры на ПК и консолях», где ее соперниками станут проекты Blacktail, Just Dance 2024, Marvel's Spider-Man 2, Rocksmith+, The World 3 и Tournament of Souls.