Мы все дальше от Бога: в Fortnite добавили «Скибиди-туалеты»

Комплект, доступный до 29 декабря, включает скин Планджермена, вантузы и украшение на спину. Цена полного набора составляет 2200 В-баксов (около 1000 рублей), а предметы можно приобрести отдельно.

Однако не все игроки оценили такой кроссовер. Некоторые назвали предметы «худшими» за всю историю игры.