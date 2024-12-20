Опубликовано 20 декабря 2024, 07:301 мин.
Мы все дальше от Бога: в Fortnite добавили «Скибиди-туалеты»И многим это не понравилось
Epic Games выпустила новый набор предметов для Fortnite по мотивам популярного интернет-шоу «Скибиди-туалеты».
Комплект, доступный до 29 декабря, включает скин Планджермена, вантузы и украшение на спину. Цена полного набора составляет 2200 В-баксов (около 1000 рублей), а предметы можно приобрести отдельно.
Однако не все игроки оценили такой кроссовер. Некоторые назвали предметы «худшими» за всю историю игры.
На фоне неоднозначной реакции напомнили, что Fortnite так и не получила кроссоверов с Half-Life, хотя Valve, скорее всего, не связана с добавлением контента из «Скибиди-туалетов».
Пока Epic Games продолжает экспериментировать с необычными кроссоверами, аудитория игры остаётся разделённой.