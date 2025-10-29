На Android вышел новый эмулятор PS2 с открытым кодом — ARMSX2

Теперь у фанатов ретро-игр появилась альтернатива — ARMSX2, новый эмулятор с полностью открытым исходным кодом, который недавно получил релиз версии 1.0.

В отличие от NetherSX2, основанного на старой сборке PCSX2, новый проект использует актуальную версию кода оригинального эмулятора для ПК, что обещает лучшую совместимость и исправление старых ошибок.

Разработчики выложили исходники на GitHub, а версия для Google Play должна появиться в ближайшие дни.