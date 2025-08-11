На Android вышел новый эмулятор Xbox 360, который уже успел вызвать скандал

Разработчики обещали, что приложение будет полностью новым и независимым от существующих эмуляторов Xemu и Xenia. Однако уже первая версия 0.1, появившаяся на GitHub, разочаровала пользователей.

Она ориентирована только на оригинальный Xbox, но не запускает игры, а единственным «доказательством» работы стала картинка с меню Doom 3. Приложение не поддерживает Android 14 и 15, а его apk-файл даже не подписан, что усложняет установку.

Пользователи, изучив код, выяснили, что эмуляции в нем фактически нет — это пустая оболочка с интерфейсом и встроенными нелегальными файлами, включая Xbox BIOS.

Разработчики также не предоставили исходники, а официальный Discord проекта оказался хаотичным и без поддержки.

Эксперты советуют пока игнорировать Xanite и использовать проверенные решения вроде Xemu через Winlator, пусть и с потерей производительности.