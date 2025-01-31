На Apple Vision Pro стало доступно 2000 игр. Но есть нюанс

Это стало возможным после недавнего обновления, добавившего поддержку стриминга игр через браузер Safari в visionOS.

Сервис позволяет запускать игры в 4K при 120 кадрах в секунду с минимальными задержками, а также поддерживает геймпады.

Более 100 игр доступны бесплатно, остальные — по подписке. Однако сами игры не адаптированы под VR, а просто транслируются на виртуальный экран, превращая Vision Pro скорее в дорогую портативную консоль, чем в полноценное игровое VR-устройство.

Пока Vision Pro остаётся без нативных VR-игр, но этот шаг всё же расширяет его игровую библиотеку.

Остаётся надеяться, что в будущем Apple и разработчики добавят больше контента, действительно раскрывающего потенциал гарнитуры.