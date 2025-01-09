Игры
Опубликовано 09 января 2025, 07:01
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На CES 2025 показали макет консоли Nintendo Switch 2

Ждем релиза в апреле?
На выставке CES 2025 компания Genki, известная производством аксессуаров для игровых устройств, представила макет Switch 2.
На CES 2025 показали макет консоли Nintendo Switch 2
© Ferra

Genki утверждает, что их 3D-модель была создана на основе реальных данных о новой консоли Nintendo, включая точные размеры и дизайн.

Макет демонстрирует тонкий корпус консоли, обновленную док-станцию и магнитные контроллеры Joy-Con.

Также на макете заметен загадочный «оптический сенсор» и кнопка «C», назначение которых пока неизвестно.

По словам производителя аксессуаров, консоль должна выйти в апреле 2025 года. Компания не раскрывает деталей о функциональности новинки, однако подтверждает, что их аксессуары уже адаптированы под новую модель.

На сайте Genki можно найти обновленную линейку продукуции, включая защитные чехлы и док-станцию для Switch 2.

Источник:PPE.pl
Автор:Булат Кармак
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