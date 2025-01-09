На CES 2025 показали макет консоли Nintendo Switch 2

Genki утверждает, что их 3D-модель была создана на основе реальных данных о новой консоли Nintendo, включая точные размеры и дизайн.

Макет демонстрирует тонкий корпус консоли, обновленную док-станцию и магнитные контроллеры Joy-Con.

Также на макете заметен загадочный «оптический сенсор» и кнопка «C», назначение которых пока неизвестно.

По словам производителя аксессуаров, консоль должна выйти в апреле 2025 года. Компания не раскрывает деталей о функциональности новинки, однако подтверждает, что их аксессуары уже адаптированы под новую модель.

На сайте Genki можно найти обновленную линейку продукуции, включая защитные чехлы и док-станцию для Switch 2.