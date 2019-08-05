На чемпионате по Counter-Strike игрок смог убить троих соперников одной пулей

Игроки из команды Optic решили провести “эко-раунд”, то есть раунд, в начале которого команда не закупается оружием из-за нехватки денег, либо по каким-то другим причинам. В рамках этого раунда игроки из Optic решили также с помощью давления убить противоборствующую команду, но все их планы разрушил игрок под ником Kvik. Он выпустил одну пулю из снайперской винтовки AWP, после чего все три игрока из команды Optic оказались мертвы.

К сожалению, этот момент никак не помог Winstrike выиграть матч — Optic оказалась сильнее и проворнее, переиграв оппонентов со счетом 2:0.