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На чемпионате по Counter-Strike игрок смог убить троих соперников одной пулей

Двойное убийство одной пулей — редкость, а тут такое
На турнире GG.Bet New York Invitational по шутеру от первого лица Counter-Strike: Global Offensive, проходившем недавно в Нью-Йорке, игрок под ником Winstrike Kvik умудрился одной единственной пулей отправить на тот свет сразу трех соперников.

Игроки из команды Optic решили провести “эко-раунд”, то есть раунд, в начале которого команда не закупается оружием из-за нехватки денег, либо по каким-то другим причинам. В рамках этого раунда игроки из Optic решили также с помощью давления убить противоборствующую команду, но все их планы разрушил игрок под ником Kvik. Он выпустил одну пулю из снайперской винтовки AWP, после чего все три игрока из команды Optic оказались мертвы.

К сожалению, этот момент никак не помог Winstrike выиграть матч — Optic оказалась сильнее и проворнее, переиграв оппонентов со счетом 2:0.

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