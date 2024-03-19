На что будет способна ИИ-улучшалка графики в PS5 Pro

Опубликовано 19 марта 2024, 05:51
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На что будет способна ИИ-улучшалка графики в PS5 ProТехнология точно сможет впечатлить
Журналист Том Хендерсон поделился новыми подробностями о грядущей PS5 Pro. В этот раз он рассказал о фирменной технологии масштабирования Spectral Super Resolution (PSSR) и ее возможностях.
Sony рассчитывает, что PSSR позволит запускать игры в 4K/120 fps и 8K/60 fps, но это не относится к PS5 Pro. Это скорее цель компании на будущее.
PS5 Pro будет скромнее. Сейчас игры на ней тестируются в 4K/60 fps и 8K/30 fps, но не факт, что релизная версия приставки обеспечит такие режимы.
Хендерсон приводит два теста, сравнивающих PS5 и PS5 Pro:
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PS5: 1080p при 60 fps и 1800p при 30 fps / PS5 Pro: 1440p при 60 fps с PSSR.
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PS5: 60 fps без рейтрейсинга / PS5 Pro: 60 fps с рейтрейсингом.
На каких играх проводились тесты, не уточняется. Для PSSR потребуется 250 МБ памяти.
Напомним, что PS5 Pro должна появиться в конце 2023 года.
Источник:Insider Gaming
Автор:Булат Кармак