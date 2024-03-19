На что будет способна ИИ-улучшалка графики в PS5 Pro

Sony рассчитывает, что PSSR позволит запускать игры в 4K/120 fps и 8K/60 fps, но это не относится к PS5 Pro. Это скорее цель компании на будущее.

PS5 Pro будет скромнее. Сейчас игры на ней тестируются в 4K/60 fps и 8K/30 fps, но не факт, что релизная версия приставки обеспечит такие режимы.

Хендерсон приводит два теста, сравнивающих PS5 и PS5 Pro:

PS5: 1080p при 60 fps и 1800p при 30 fps / PS5 Pro: 1440p при 60 fps с PSSR. PS5: 60 fps без рейтрейсинга / PS5 Pro: 60 fps с рейтрейсингом.

На каких играх проводились тесты, не уточняется. Для PSSR потребуется 250 МБ памяти.

Напомним, что PS5 Pro должна появиться в конце 2023 года.