На древней приставке Nintendo Wii запустили ещё более древнюю Mac OS 9.2 и сыграли на ней в DOOM

На древней приставке Nintendo Wii запустили ещё более древнюю Mac OS 9.2 и сыграли на ней в DOOMСложная цепочка, впечатляющий результат
На чём только не запускали легендарный DOOM. Казалось бы, портом шутера на новую платформу вряд ли кого-то удивишь. Но французскому разработчику Пьеру Дандюмону это удалось.
Дело в том, что он не просто портировал DOOM на игровую приставку Nintendo Wii. Перед этим он смог установить на неё Mac OS 9.2, вышедшую в далёком 2001 году. И уже из-под неё запустил классический шутер id Software.
По словам девелопера, установить ОС Apple на приставку Nintendo его вдохновила схожесть процессора последней с таковым в iMac G3 1998 года. И там, и там использовался чип PowerPC G3.
Отметим, что для переноса операционной системы на консоль энтузиаст использовал MOL — Mac-on-Linux. В процессе он столкнулся с рядом проблем, например необходимостью отдельно настраивать звук и отрисовывать шрифты.