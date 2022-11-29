Игры
08:17, 29 ноября 2022
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На древней приставке Nintendo Wii запустили ещё более древнюю Mac OS 9.2 и сыграли на ней в DOOM

Сложная цепочка, впечатляющий результат

На чём только не запускали легендарный DOOM. Казалось бы, портом шутера на новую платформу вряд ли кого-то удивишь. Но французскому разработчику Пьеру Дандюмону это удалось.

На древней приставке Nintendo Wii запустили ещё более древнюю Mac OS 9.2 и сыграли на ней в DOOM

Дело в том, что он не просто портировал DOOM на игровую приставку Nintendo Wii. Перед этим он смог установить на неё Mac OS 9.2, вышедшую в далёком 2001 году. И уже из-под неё запустил классический шутер id Software.

По словам девелопера, установить ОС Apple на приставку Nintendo его вдохновила схожесть процессора последней с таковым в iMac G3 1998 года. И там, и там использовался чип PowerPC G3.

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Отметим, что для переноса операционной системы на консоль энтузиаст использовал MOL — Mac-on-Linux. В процессе он столкнулся с рядом проблем, например необходимостью отдельно настраивать звук и отрисовывать шрифты.

Источник фото:YouTube/Pierre Dandumont
Источник:YouTube/Pierre Dandumont
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