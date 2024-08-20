На эмуляторе PS4 запустили одну из самых ожидаемых на ПК игр от создателей GTA в 60 fps

Разработчики приложения, предназначенного для запуска игр PlayStation 4 на ПК, выпустили новое видео, демонстрирующее прогресс.

Одним из главных достижений стала возможность сыграть в ремастер первой части Red Dead Redemption с относительно приемлемой производительностью.

Ранее эта игра, разработанная студией Rockstar Games, на эмуляторе запускалась крайне плохо, но теперь в некоторых сценах частота кадров доходит до 60 fps, а в среднем составляет около 45 fps.

Конечно, не обошлось без проблем: на экране все еще появляются графические артефакты, но команда ShadPS4 активно работает над их устранением.

Интересно, что до этого через ShadPS4 пытались запустить Bloodborne, эксклюзив PlayStation 4, который до сих пор не вышел на ПК. И хотя игра стартует, до полноценного прохождения еще далеко.