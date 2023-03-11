На фоне крупного успеха игры Atomic Heart российская компания Mundfish решила выпустить вторую часть

По словам Макаренкова, издатель подтвердил намерения разработать вторую часть игры. Также блогер сослался на разработчиков Atomic Heart и рассказал о работе команды над четырьмя дополнениями к игре, анонсированными ранее.

«Atomic Heart 2 уже планируется, и с очень большой вероятностью игре быть», — рассказал Макаренков, сославшись на разработчиков.