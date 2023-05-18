На калькуляторе запустили не только DOOM, но и 3D-игры с консоли Nintendo

Оказывается, они уже давно перешагнули через простые монохромные ЖК-экраны и теперь обладают полноцветными сенсорными дисплеями и достаточной мощностью, чтобы запускать 3D-игры! И всё это всего лишь за $10!

Так, например, калькулятор под названием GHLBD по дефолту функционирует как очень простой калькулятор (он даже не предлагает научные вычисления). Но энтузиасты выяснили, что он производится с использованием материнских плат и другого оборудования из устаревших планшетов.

В том числе в него устанавливается 32-битный четырёхъядерный процессор Allwinner A50 с 1 ГБ оперативной памяти. И что ещё лучше — он работает на Android 9.