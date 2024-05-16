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Игры
Опубликовано 16 мая 2024, 08:05
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На карманной консоли Nintendo Switch запустили Windows 11. Все очень плохо

Но в качестве эксперимента — сойдет
Пользователи продолжают экспериментировать с разблокированной консолью Nintendo Switch и установкой на неё стороннего программного обеспечения.
На карманной консоли Nintendo Switch запустили Windows 11. Все очень плохо
© Ferra

Недавний пример — полная установка ARM-версии Windows 11 на консоль Nintendo. Как отметил @PatRyk в Twitter, одна лишь установка заняла три часа, и даже базовые задачи системы оказались неотзывчивыми.

Игры на Switch с установленной Windows 11 работают крайне плохо. Оптимизация и производительность настолько низкие, что даже простые графические игры, такие как Peggle, с трудом запускаются. Для сравнения, стандартная Switch может запускать Doom Eternal на 30 FPS.

На карманной консоли Nintendo Switch запустили Windows 11. Все очень плохо
© Tom's Hardware

Зачем это делать и может ли замена ОС улучшить игровой опыт на Switch? В данном случае, это было сделано ради эксперимента.

Возможно, следовало бы использовать Tiny11 Core для Arm вместо базовой версии Windows 11. Лучший результат на архитектуре ARM сейчас можно получить с Linux.

Источник:Tom's Hardware
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Nintendo Switch
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#Windows 11