На карманной консоли Nintendo Switch запустили Windows 11. Все очень плохо

Недавний пример — полная установка ARM-версии Windows 11 на консоль Nintendo. Как отметил @PatRyk в Twitter, одна лишь установка заняла три часа, и даже базовые задачи системы оказались неотзывчивыми.

Игры на Switch с установленной Windows 11 работают крайне плохо. Оптимизация и производительность настолько низкие, что даже простые графические игры, такие как Peggle, с трудом запускаются. Для сравнения, стандартная Switch может запускать Doom Eternal на 30 FPS.