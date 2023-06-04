На компьютерах Apple появится эксклюзивная для Windows игровая библиотека DirectX 12

Что самое интересно, как и всегда, она не будет требовать установки Windows. Доступная на данный момент версия — CrossOver 22 — поддерживает лишь DirectX 11. Но разработчики обещают добавить поддержку DirectX 12 уже этим летом.

Представители CodeWeavers рассказали, что им удалось запустить игру Diablo II Resurrected на macOS с помощью CrossOver 23, хотя всё ещё есть ряд некритичных ошибок. Девелоперы признают, что для каждой игры с поддержкой DirectX 12 потребуется отдельная поддержка.

Они также пока не готовы называть какую-либо точную дату релиза своего нового продукта. «Лето 2023 года» — это пока что самая конкретная информация, которой они могут поделиться.