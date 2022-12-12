Игры
15:59, 12 декабря 2022
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На компьютеры перенесли «фирменную» игру от PlayStation 5. Для её запуска нужно 32 ГБ оперативной памяти

Вот оно, новое поколение игр

В рамках прошедшей The Game Awards 2022 был анонсирован порт ещё одного бывшего эксклюзива PlayStation 5 на ПК. На этот раз речь идёт о рогалике Returnal.

На компьютеры перенесли «фирменную» игру от PlayStation 5. Для её запуска нужно 32 ГБ оперативной памяти

На данный момент нет точной даты выхода проекта на компьютерах. Известно лишь, что релиз состоится «в начале 2023 года». Но уже сейчас мы знаем, какие будут системные требования у проекта.

Так, в числе рекомендованных требований были обнаружены процессоры уровня Intel i7-8700 либо Ryzen 7 2700X, а также видеокарты NVIDIA RTX 2070 Super либо AMD RX 6700 XT.

На компьютеры перенесли «фирменную» игру от PlayStation 5. Для её запуска нужно 32 ГБ оперативной памяти

Минимальные требования скромнее, что логично. А именно: Intel Core i5-6400 или AMD Ryzen 5 1500X, на пару с видеокартой уровня GTX 1060 или RX 580.

Но это всё более-менее ожидаемо. Куда интересно, что рекомендованное количество оперативной памяти для Returnal — 32 ГБ! Минимальное же количество оперативки, нужное для запуска игры, составляет 16 ГБ.

Источник фото:Steam
Источник:Steam
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