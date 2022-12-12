На компьютеры перенесли «фирменную» игру от PlayStation 5. Для её запуска нужно 32 ГБ оперативной памяти

На данный момент нет точной даты выхода проекта на компьютерах. Известно лишь, что релиз состоится «в начале 2023 года». Но уже сейчас мы знаем, какие будут системные требования у проекта.

Так, в числе рекомендованных требований были обнаружены процессоры уровня Intel i7-8700 либо Ryzen 7 2700X, а также видеокарты NVIDIA RTX 2070 Super либо AMD RX 6700 XT.