На крупнейшей в мире игровой выставке E3 стало меньше насильственных игр

Так, число ненасильственных игр, представленных на мероприятии, выросло примерно в два раза, если сравнивать их число с 2019 годом. PCGamer пишет, что два года назад их доля составляла всего лишь 17%, а уже в этом — 33%.

Подобное можно связать с расширением аудитории игр в целом. Увеличивается число несовершеннолетних игроков, а также геймеров, которые предпочитают проводить время за интерактивными развлечениями целыми семьями.

Отметим, что одной из самых громких демонстраций прошедшей E3 2021 был первый геймплейный ролик S.T.A.L.K.E.R. 2. Там же мы узнали, что проект выйдет 28 апреля 2022 года и будет носить подзаголовок «Сердце Чернобыля».