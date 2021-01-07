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На миниатюрном компьютере Atari VCS запустили Cyberpunk 2077

Опыт, при этом, достаточно печальный
В сети появилось видео, в котором один из ранних пользователей миниатюрного компьютера Atari VCS сумел запустить на нём печально известный Cyberpunk 2077. Запуститься игра, конечно, запустилась, но получилось очень спорно.

Для начала стоит отметить, что Atari VCS хоть и была анонсирована в далёком 2017 году, до сих пор сумела попасть на руки лишь небольшому количеству пользователей. В их числе оказались только, кто внёс большие пожертвования во время краудфандинговой кампании проекта.

И так как на устройство можно установить Windows, на нём можно запустить новейшую игру от CD PROJEKT RED. В итоге на YouTube-канале Kevin Kenson появилось видео, в котором автор продемонстрировал, как этот самый запуск выглядел. Если кратко: всё работает более-менее неплохо ровно до того момента, когда игрок начинает двигаться или смотреть по сторонам. Как только начинается какая-либо активность со стороны пользователя, количество кадров в секунду падает практически до нуля. И это при минимальных настройках графики!