На миниатюрном компьютере Atari VCS запустили Cyberpunk 2077

Для начала стоит отметить, что Atari VCS хоть и была анонсирована в далёком 2017 году, до сих пор сумела попасть на руки лишь небольшому количеству пользователей. В их числе оказались только, кто внёс большие пожертвования во время краудфандинговой кампании проекта.

И так как на устройство можно установить Windows, на нём можно запустить новейшую игру от CD PROJEKT RED. В итоге на YouTube-канале Kevin Kenson появилось видео, в котором автор продемонстрировал, как этот самый запуск выглядел. Если кратко: всё работает более-менее неплохо ровно до того момента, когда игрок начинает двигаться или смотреть по сторонам. Как только начинается какая-либо активность со стороны пользователя, количество кадров в секунду падает практически до нуля. И это при минимальных настройках графики!