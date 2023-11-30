На Netflix появится нашумевшие ремастеры GTA III, Vice City и San Andreas

Компания объявила, что «GTA: The Trilogy – The Definitive Edition» от Rockstar Games появится на их платформе 14 декабря.

Эта коллекция, включающая в себя обновленные версии культовых игр GTA III, Vice City и San Andreas, будет доступна бесплатно всем подписчикам Netflix.

Каждая из этих игр адаптирована для мобильных устройств и будет доступна как через приложение Netflix, так и в виде отдельных приложений на Android и iOS.

Все три проекта хоть и выглядят несколько устаревшими по современным меркам, оказали значительное влияние на жанр открытого мира.

Особенно выделяется San Andreas, которую многие игроки считают вершиной серии, даже превосходящей более поздние релизы. Таким образом, эта трилогия может стать отличным способом скоротать время в ожидании выхода Grand Theft Auto 6, трейлер которого ожидается в ближайшее время.